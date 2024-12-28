Суд отправил под домашний арест владельца взорвавшейся в Махачкале АЗС, Марата Джанхуватова. Об этом РИА Новости сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
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