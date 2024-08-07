Байден усомнился в мирной передаче власти после выборов президента США

ВАШИНГТОН, 8 августа, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Джо Байден сомневается, что передача власти после выборов главы государства будет мирной, если кандидат на высший пост Дональд Трамп потерпит поражение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии