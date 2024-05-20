Музыка зазвучала: в Каннах наметился главный кандидат на победу

Более половины конкурсной программы Каннского кинофестиваля – 2024 уже показано, и всеобщий фаворит сейчас — мексиканский мюзикл «Эмилия Перес» с Зоей Салданой, Селеной Гомес и мексиканской актрисой Карлой Гаскон, которая, видимо, получит приз за лучшую женскую роль.