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Сын чиновника признался в убийстве 15-летней девочки, отец подал в отставку

Сын чиновника признался в убийстве 15-летней девочки, отец подал в отставку

Сын чиновника убил 15-летнюю девочку проводом от зарядки в Чебоксарах и полностью признал вину. Отец-замглавы администрации подал в отставку, подросток отправлен в СИЗО.

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