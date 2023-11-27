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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Филатов: «Не сказал бы, что СКА является претендентом на Кубок Гагарина. Команда набирает обороты. Но я бы не говорил о том, что они представляют из себя мощную силу»

Клуб одержал восемь побед подряд. «Я смотрел матч с «Торпедо». Нижегородцам не хватило опыта. Когда они повели со счетом 3:1, было видно, что СКА перехватывает психологическое преимущество.

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