Антона Котякова попросили пересмотреть санаторно-курортные нормативы для льготников

Сейчас в сутки на человека выделяется 1756 рублей Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 22 мая, обратились к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с предложением пересмотреть нормативы финансирования услуг по санаторно-курортному лечению льготников.