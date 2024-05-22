Антона Котякова попросили пересмотреть санаторно-курортные нормативы для льготников

Сейчас в сутки на человека выделяется 1756 рублей Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 22 мая, обратились к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с предложением пересмотреть нормативы финансирования услуг по санаторно-курортному лечению льготников.
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