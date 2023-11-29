NVIDIA NeMo Retriever позволит компаниям дополнять ИИ-модели собственными данными NVIDI...

NVIDIA NeMo Retriever позволит компаниям дополнять ИИ-модели собственными даннымиNVIDIA представила сервис NeMo Retriever, позволяет компаниям дополнять данные для чат-ботов, ИИ-помощников и похожих инструментов специализированными сведениями — для получения более точных ответов на запросы.
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