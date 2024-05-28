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Смоленская Газета

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Василий Анохин: С помощью министерства просвещения России комплексно обновим детский центр «Голоёвка» на Смоленщине

Василий Анохин: С помощью министерства просвещения России комплексно обновим детский центр «Голоёвка» на Смоленщине

На встрече губернатора Смоленской области Василий Анохин и главы Министерства просвещения России Сергея Кравцова стороны договорились, что министерство поможет провести комплексное обновление детского социально-оздоровительного центра «Голоёвка» на Смоленщине.

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