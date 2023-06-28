Сергей Цивилев: важно повышать энергоэффективность строящихся и уже существующих объектов

Губернатор Кузбасса, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев провел заседание рабочей группы Госсовета РФ, посвященное энергосбережению и повышению энергоэффективности в России.
Губернатор Кузбасса, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев провел заседание рабочей группы Госсовета РФ, посвященное энергосбережению и повышению энергоэффективности в России.
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