На объектах Тихоокеанского флота завершается отопительный сезон

На объектах Тихоокеанского флота завершается отопительный сезон

Отключение от теплоснабжения гарнизонов и объектов военной инфраструктуры будет производиться поэтапно в плановом режиме.

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