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Поторопилась с решением записаться к психологу и пожалела об этом

Поторопилась с решением записаться к психологу и пожалела об этом

Был плохой период, я уже 2 года чувствовала потребность в психологе, так как понимала, что у меня куча непроработок.

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Анна Желтоногова (Желтоногова.)
Слушайте себя! Удачи!
Болат Манапов
будьте поувереннее в себе! незачем тратить деньги на коучей...а если потратили- не жалейте...плюньте на деньги! в жизни не надо никого приглашать на свидание без сильного желания! с родными помягче...тут требуется терпение! но если его пока нет- пусть они войдут в ваше положение! они же родные! делайте лишь то что вам по душе! вот вам мой совет!
Vera Dobryagina
Как адекватный человек, вы должны понимать, что всё, за что заплачены деньги - никакой реальной помощи вам не окажет. Вот вы ходите на работу для того, чтобы получать зарплату, и жить на неё. Точно также и для этих психологов - каждый новый клиент - способ заработать - и им по большому счёту - абсолютно фиолетово, будет от этого результат или нет. У вас - куча непроработок - это ваши слова - а что именно непроработано? Сама суть проблемы - в чём? Про какого знакомого речь? Вы не дали даже малой части информации, так что вам можно посоветовать?
Насырова Наталья
Развелось столько "психологов" онлайн, все хотят заработать не выходя из дома. А для заманухи клиентов кое-что и расскажут вам как себя вести и что надо сделать. А свои ли мысли и знания используют или где-то что-то почитали и выдают за свои, тоже большой вопрос. Главное, чтобы язык был подвешен, чтобы увлечь клиента. И деньги вперед. А что получится потом или вообще ничем не поможет, какая разница.
Лариса Шемисова
Просто плохой психолог. Надо решать проблемы, а не создавать.

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