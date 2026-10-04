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Царьград

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В Петербурге 4 октября воздух прогреется до +16 градусов

В Петербурге 4 октября воздух прогреется до +16 градусов

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 4 октября, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями, которые к вечеру усилятся из-за приближения атмосферного фронта.

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