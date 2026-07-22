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Царьград

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Фонд "Защитники Отечества" оказал помощь 3,5 тыс. ямальцам

Фонд "Защитники Отечества" оказал помощь 3,5 тыс. ямальцам

Более 3,5 тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получили юридическую помощь от фонда "Защитники Отечества" с момента его открытия.

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