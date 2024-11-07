Владимир Путин: Россия идет своим путем и не свернет с него

Об этом президент РФ рассказал, выступая на пленарном заседании клуба «Валдай» Президент России Владимир Путин заявил, что Россия идет по пути следования своим национальным интересам, но не отказывается от интеграции.
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