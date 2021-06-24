Киев уже пострадал от предстоящей торговой войны с Белоруссией

Украина всё-таки чудная держава. Она сперва кому-то, пресмыкаясь перед «Великим Западом», нагадит, а потом удивляется, что ей что-то «прилетело в ответку» Недавно поразил своей непосредственностью министр иностранных дел сей страны Дмитрий Кулеба.