Знать качество: власти ужесточат контроль за стандартами производителей продукции

Власти намерены ужесточить контроль за стандартами производства всей продукции, выяснили «Известия». Изготовителям придется подтверждать их у регуляторов — например, если компания выпускает колбасу по техническим условиям, эти документы должны будут пройти экспертизу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии