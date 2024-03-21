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Знать качество: власти ужесточат контроль за стандартами производителей продукции

Знать качество: власти ужесточат контроль за стандартами производителей продукции

Власти намерены ужесточить контроль за стандартами производства всей продукции, выяснили «Известия». Изготовителям придется подтверждать их у регуляторов — например, если компания выпускает колбасу по техническим условиям, эти документы должны будут пройти экспертизу.

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