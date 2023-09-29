Минобороны: призыв в России начнется 1 октября

В России стартует осенний призыв на службу в армию, о дополнительной мобилизации речи не идет. Об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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