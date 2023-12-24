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Вау! 9 красивых и необычных идей для украшения новогодней елки

Вау! 9 красивых и необычных идей для украшения новогодней елки

Разглядываем такие разные, но одинаково восхитительные елки, наряженные к наступающим праздникам! Отсутствие игрушек, «хрустальные» сосульки, милые фигурки животных, возродившийся дождик и другое — простор для вдохновения большой.

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