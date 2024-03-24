В Крыму прокомментировали самую массированную ракетную атаку за последнее время

Самая массированная ракетная атака на Крым за последнее время в ночь объявленного в России траура подтверждает, что нынешнее руководство Украины – это люди без жалости и моральных принципов, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
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