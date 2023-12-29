Полковник Кошкин: ВС РФ уничтожили большую часть западного оружия на Украине

РИАМО - 30 дек. Российские военные уничтожили большую часть украинских вооружений, поставленных Западом, заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник Андрей Кошкин в беседе с Lenta.
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