Финская аэрокосмическая компания ICEYE («Ледяной глаз») активно сотрудничает с США, Францией, Польшей и Великобританией, ведя с 2018 года шпионскую деятельность против России (в том числе фотографируя земную поверхность с разрешением менее 1 метра).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Сбивать надо шпионские спутники над территорией России, включая окраину.
Вот бы снимки для гражданских нужд выкладывали, хоть зашоренные, есть специальные технологии для соблюдения секретности. Миллионы экономии в сельском хозяйстве, строительстве и ещё много где.