NYT перечислила ошибки спецслужб Израиля, которые привели к нападению ХАМАС

Как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников службы безопасности Израиля, пожелавших сохранить анонимность, бойцы исламистского движения ХАМАС смогли осуществить вторжение на территорию Израиля из-за «множества нарушений безопасности» со стороны израильских спецслужб и военных.