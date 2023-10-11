NYT перечислила ошибки спецслужб Израиля, которые привели к нападению ХАМАС

Как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников службы безопасности Израиля, пожелавших сохранить анонимность, бойцы исламистского движения ХАМАС смогли осуществить вторжение на территорию Израиля из-за «множества нарушений безопасности» со стороны израильских спецслужб и военных.
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