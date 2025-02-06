Калужские бармены отмечают профессиональный праздник

Сегодняшний профессиональный праздник не имеет официального статуса, но отмечается во всем мире. Всемирный день бармена – это не просто дата в календаре, а настоящая ода искусству смешивания напитков и культуре дружеских посиделок.
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