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Калужские новости

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Калужские бармены отмечают профессиональный праздник

Калужские бармены отмечают профессиональный праздник

Сегодняшний профессиональный праздник не имеет официального статуса, но отмечается во всем мире. Всемирный день бармена – это не просто дата в календаре, а настоящая ода искусству смешивания напитков и культуре дружеских посиделок.

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