Закуска из помидоров

Как всегда , для любителей видео контента - видео ниже (со всеми нюансами готовки). А для любителей фото контента - рецепт ниже Процесс приготовления :1) Нарежем помидоры кругляшками и извлечём середины 2) Нарежем зелёный лук 3) Нарежем внутренности помидора и смешаем с нарезанным зелёным луком ,2 яйцами , солью , перцем и паприкой 4) Добавим муку и все перемешаем 5) Выложим эти помидоры на сковороду и зальём в середину нашу заготовку 6) Прожарим с двух сторон 7) Добавим сверху сыр и зелень .