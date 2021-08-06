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Закуска из помидоров

Закуска из помидоров

Как всегда , для любителей видео контента - видео ниже (со всеми нюансами готовки). А для любителей фото контента - рецепт ниже Процесс приготовления :1) Нарежем помидоры кругляшками и извлечём середины 2) Нарежем зелёный лук 3) Нарежем внутренности помидора и смешаем с нарезанным зелёным луком ,2 яйцами , солью , перцем и паприкой 4) Добавим муку и все перемешаем 5) Выложим эти помидоры на сковороду и зальём в середину нашу заготовку 6) Прожарим с двух сторон 7) Добавим сверху сыр и зелень .

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Тамара Аристархова
Спасибо!!!
Елена Мамонова
визуально очень красиво!
Sakura York
Елена, а интересно, как на вкус?

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