"Пусть Си прикажет Путину": Европа грезит о победе над Россией

ПЕТР АКОПОВ Тема отношений России и Китая не отпускает Запад — вот и сейчас на фоне очередной встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина (на этот раз в Астане, на полях саммита ШОС) обмусоливается тема "китайско-российского соперничества в Средней Азии".
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