WTA о том, что Шуай Пэн поговорила с главой МОК: «Это не меняет того, что мы просим расследования ее обвинений в сексуальном насилии»

WTA прокомментировала то, что Шуай Пэн провела видеозвонок с президентом МОК Томасом Бахом. «Было хорошо увидеть Пэн Шуай в недавних видео, но они не снижают беспокойство WTA по поводу ее благополучия и способности общаться без цензуры и принуждения.

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