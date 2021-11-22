WTA о том, что Шуай Пэн поговорила с главой МОК: «Это не меняет того, что мы просим расследования ее обвинений в сексуальном насилии»

WTA прокомментировала то, что Шуай Пэн провела видеозвонок с президентом МОК Томасом Бахом. «Было хорошо увидеть Пэн Шуай в недавних видео, но они не снижают беспокойство WTA по поводу ее благополучия и способности общаться без цензуры и принуждения.