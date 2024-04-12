Минэкономразвития запрашивает информацию о целесообразности прямых рейсов из России в Танзанию

Департамент многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ обратился к туроператорским компаниям с просьбой оценить спрос российских туристов на прямые рейсы в Танзанию.
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