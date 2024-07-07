Как изучить магию с азов

Изучение магии может быть увлекательным и глубоким путешествием в мир тайн и возможностей. Для тех, кто только начинает свой путь, важно соблюдать определённую структуру и осознанность в изучении этой древней искусственной науки.
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