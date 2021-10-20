Полная зачистка: После униженного мигрантами пенсионера на рынке в Самаре в ход пошли кувалды

Любопытно, однакоПолитикаПолная зачистка: После униженного мигрантами пенсионера на рынке в Самаре в ход пошли кувалды Источник сообщил о том, что в Самаре зачистили нелегальный рынок, где мигранты унизили пенсионера, швырнув в него яблоком.Вернуться к статье2515НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWWaleryНачинает работать законность... и это правильно. Национальности и гражданства ни причем - все должно быть в рамках закона. В такой стране как Россия законность смысл существования. И за брошенное в Гражданина яблоко законная ответка должна быть стократной, иначе в ответ полетят булыжники пролетариата - русские это хорошо сумеют сделать. И не имеет значения с кем - с засильем царизма или диаспор с мигрантами.Лариса Сергеевнапросто не заплатилиVGVasily GolovРусского национализма боятся даже в Европе и США.Он там страшнее атомного оружия.Сергей ЛепеховПравильно, так держать. Иначе распояшутся - уже не яблоки, а ножи начнут в ход пускать...Ddemyr150648Мы - арийцы. И мы - не тюрки. Россия - для ее коренных национальностей во главе с отцом и старшим братом - РУССКИМ НАРОДОМ. А либерастов - прочь с исторической дороги.Андрей БалашовПолучить-то получили... А что дальше? Легализация через взятки торгового рынка... И все - приехали... А вот когда их за незаконную торговлю (+ уклонение от уплаты налога) будут высылать, вот тогда все эти меры будут действенными.РадаМолодцы! Все среагировали правильно! Москва бери пример! А то чинуши московские распоясались, пора москвичам кувалды в руки брать! Продались по черному... Рынки Москвы, и Подмосковья кишат дельцами отовсюду, местным открывать своё дело , местные власти препятствия создают. Значит против лома, нет приёма! И сразу власти поймут кто хозяева в городе, народ местный! Или власть продажная с заезжими отбросами, из бывших республик. ....Андрей БалашовТы хоть поняла что написала? Власть продажная... На то она и власть чтобы продаваться... только тронь в Москве одного из этих чурок... Парень заступился за девушку - получил административный протокол, а свидетельницу обвинили в матершине... И еще неизвестно дойдет ли до суда дело тех "орлов" что в троем избили одного, а потом на ментов с ножом поперли...РадаА то диаспоры развели как поганки после дождя, называть все своими именами следует, банды, всех гнать поганой метлой! Пусть все диаспоры у себя права качают, рынки с огромными ценами для своих.. Создают. Делатели хреновы. Как то белорусы на ВДНХ ярморку устроили с разрешения Собянина... Идет бабулька, и спрашивает продавца, почему молоко такое дорогое, это было лет пять назад, а то и больше, 70 руб бутылка поллитровая.. А ей так нагло продавец белоруска отвечает, ты бабка пенсию огромную , Московскую получаешь, я же тебя не спрашиваю почему? Это цены для вас москвичи гребаные... И ржот. Бабулька, молча ушла не купив молока Белорусского. Больше на площади перед входом на ВДНХ, ярморки Собянин не устраивал, не удался фокус по обдиранию русских , белорусами. Так что вы народ сами виноваты что огрызками в вас кидают неруси.. Не покупайте ничего на рынках, они сами и сьедут не солоно хлебавши. А банды названные диаспорами надо властям прекратить! Как? Это пусть хорошо подумают как... Продажными перестать быть!Александр ПетровНаконец то меня кто то услышал я уже лет 15 говорю" НИЧЕГО НЕ НАДО ПОКУПАТЬ" у черножопых покупая мы их кормим и способствуем к размножению в России, они на наши деньги в России обустраиваются, подкупают, за взятки своих черножопых везде продвигают в полицию, администрацию... выбирают в депутаты уже и свои законы у нас устанавливают ! Гнать надо их , так же как они русских грабили, убивали, выгоняли" Око за око зуб за зуб!!"Лариса Сергеевнанет проблнм. Поставят русских продавцов за копейки и всёИРАИДА КРАСИЛОВАМолодцы, всех их гнать вонСветлана Барабаш (Сидорович)Хамство и наглость надо пресекать на корню. Молодцы, самарцы!nestor 19Просыпается у народа нашего сознание!давно пора дикую морду на место поставить!!!konstantinos параскевопулосберите пример с самарцевЮрий ДокучаевВсех подобных мигрантов-торговцев выдворять из РОССИИ без права возвращаться (пожизненно)!!!Nikolay StepanovВсех, не только подобных!Лариса Сергеевнанаивные же, блинНаталья ИвановаСмотришь на этих понаехавших, и думаешь, доколе мы будем терпеть этих диких и необузданных нелюдей...Валентина БогдановаШирочкинаИх надо именно.....зачищать...!Михаил БорисовБеспощадно...абрам вербинмутанты нужны только фальшивому бизнесу, фальшивому начальству и фальшивой милиции.ЕАЕвгений АлексеенкоДа,это так.абрам вербинУвы!Юрий КолобродовА как вам это: Россия объявила миграционную амнистию для жителей Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд в страну. Вернуться в РФ смогут 158 тысяч мигрантов. Об этом было объявлено в ходе встречи первого замминистра внутренних дел России, генерал-полковника Александра Горового с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым. Отмечается, что амнистия не распространится на тех, кто был депортирован по решению суда. Также стало известно, что такое же решение в скором времени будет принято в отношении граждан Таджикистана. Количество амнистированных будет сопоставимо с численностью узбекских мигрантов.Комментировать
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