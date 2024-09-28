Поздравляем Качапкину Викторию с "бронзой"🏆 С 25 по 29 сентября в г. Николаевске проходит III межрегиональный турнир по боксу, посвящённый памяти ЗТР А.
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Поздравляем Качапкину Викторию с "бронзой"🏆 С 25 по 29 сентября в г. Николаевске проходит III межрегиональный турнир по боксу, посвящённый памяти ЗТР А.