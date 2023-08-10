Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ пытаются контратаковать российские позиции возле реки Жеребец северо-западнее от Сватово

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил утром в четверг, 10 августа, что Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать позиции российских войск возле реки Жеребец к северо-западу от Сватово.
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