Российские склады переполнены нераспроданными новыми автомобилями

РР

Русский Россиянин

Значит надо ещё ввести какой-нибудь сбор и поднять цены, тарифную ставку кредита увеличить до 100 %, всего лишь 300 процентов накручивают от цены в Китае, надо накрутить 1000 и тогда эти автомобили сгниют на складах, зато никакого дефицита не будет, авто будут всегда в наличии, экономика то растет, ВВП зашкаливает, у людей денег становится всё больше, инфляция стремится к нулю. Набиулина не врёт, не зря занимает свое место. Так что чему тут удивляться 😁👍отлично Валентин, спасибо Константин, с политикой чем меньше людей останется, тем больше станет еды, выбеваемся в лидеры, так держать, думали глупее придумать ничего уже нельзя, оказалось, не ..предел безграничен. Если Набиулина не знает алгебру, что если отнимать, то сумма не прибавится, а уменьшится, то прийдем к именно такой ситуации, алгебру не обманешь, также как окружающих людей