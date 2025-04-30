Склады автомобильных дилеров России переполнены новыми автомобилями. Имеющихся автомашин хватит по крайней мере на три месяца продаж, в среду, 30 апреля 2025 года, РИА Новости со ссылкой на сведения ассоциации "Российские автомобильные дилеры".
Российские склады переполнены нераспроданными новыми автомобилями
Комментарии
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РР
Русский Россиянин
Значит надо ещё ввести какой-нибудь сбор и поднять цены, тарифную ставку кредита увеличить до 100 %, всего лишь 300 процентов накручивают от цены в Китае, надо накрутить 1000 и тогда эти автомобили сгниют на складах, зато никакого дефицита не будет, авто будут всегда в наличии, экономика то растет, ВВП зашкаливает, у людей денег становится всё больше, инфляция стремится к нулю. Набиулина не врёт, не зря занимает свое место. Так что чему тут удивляться 😁👍отлично Валентин, спасибо Константин, с политикой чем меньше людей останется, тем больше станет еды, выбеваемся в лидеры, так держать, думали глупее придумать ничего уже нельзя, оказалось, не ..предел безграничен. Если Набиулина не знает алгебру, что если отнимать, то сумма не прибавится, а уменьшится, то прийдем к именно такой ситуации, алгебру не обманешь, также как окружающих людей
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