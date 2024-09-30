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Шутер по StarCraft, новая игра от создателей The Day Before, «М.Видео» о стоимости PS5 Pro в РФ…

Шутер по StarCraft, новая игра от создателей The Day Before, «М.Видео» о стоимости PS5 Pro в РФ…

Глава Ubisoft Ив Гиймо о конкуренции Assassin’s Creed Shadows с Ghost of Yōtei от Sucker Punch, авторы The Day Before вернулись, Джейсон Шрайер рассказал о шутере по StarCraft, создатели Alan Wake и Control хотят заключить сделку с конгломератом Tencent, невероятно хитрый манёвр Sony, представители «М.

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