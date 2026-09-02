Политолог Кашин: БРИКС работает над альтернативой SWIFT

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал, что создание альтернативы SWIFT в рамках БРИКС является реализуемым направлением, однако для этого странам потребуется договориться о механизмах взаиморасчётов в национальных валютах.