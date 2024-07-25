Астрофотограф сделал снимок огромного выброса плазмы на Солнце

Выброс плазмы на Солнце, который достиг высоты более 380 000 километров / © Eduardo Schaberger Poupeau / SWNS «Во время наблюдения протуберанец продолжал расти и достиг впечатляющей высоты более 380 000 километров, что больше расстояния между Землей и Луной», — сообщил астрофотограф.