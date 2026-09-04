ВСУ начали сдаваться в плен русским войскам под Волчанском

Русские войска проводят зачистку «Волчанского котла» на харьковском направлении. Ликвидируются остатки ВСУ, многие сдаются в плен.
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