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Царьград

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ВСУ начали сдаваться в плен русским войскам под Волчанском

ВСУ начали сдаваться в плен русским войскам под Волчанском

Русские войска проводят зачистку «Волчанского котла» на харьковском направлении. Ликвидируются остатки ВСУ, многие сдаются в плен.

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