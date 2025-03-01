Предложение фермерам накапливать углерод на полях может стать ловушкой

Накапливать углерод на полях и получать за каждую тонну захороненного CO₂ €30 (2,75 тыс. руб.) предложила комиссар ЕС по сельскому хозяйству Кристоф Хансен, но фермеры не спешат радоваться, 1 марта сообщает издание Agrarheute.