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Татар-информ

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Путин поручил подготовить новые учебники на языках коренных народов России

Путин поручил подготовить новые учебники на языках коренных народов России

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по расширению линейки учебников на родных языках коренных малочисленных народов России.

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