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Биолог призвал не доверять народным методам проверки грибов

Биолог призвал не доверять народным методам проверки грибов

Специалист раскрыл один рабочий принцип, который поможет не отравиться дарами леса Надежного способа определить, ядовит ли гриб, не существует.

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