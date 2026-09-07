Биолог призвал не доверять народным методам проверки грибов

Специалист раскрыл один рабочий принцип, который поможет не отравиться дарами леса Надежного способа определить, ядовит ли гриб, не существует.
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