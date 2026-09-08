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Bit2Me запускает подразделение по изъятию и анализу криптовалюты Bit2Shield

Bit2Me запускает подразделение по изъятию и анализу криптовалюты Bit2Shield

Крупнейшая в Испании криптовалютная биржа Bit2Me создала отдельную компанию для оказания помощи судам, полиции и финансовым учреждениям в отслеживании, изъятии, хранении и ликвидации криптовалюты, связанной с расследованиями.

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