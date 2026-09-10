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Царьград

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МЧС отменило угрозу атаки беспилотников на Северном Кавказе

МЧС отменило угрозу атаки беспилотников на Северном Кавказе

МЧС в Республике Дагестан объявило об отмене угрозы атаки беспилотников на Северном Кавказе. Предупреждение о потенциальной атаке было сделано в 00:55 мск, после чего угроза была снята 08.

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