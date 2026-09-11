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"Войну так не выиграть": Буданов* признал бесполезность ударов дальнобойными беспилотниками по РФ

"Войну так не выиграть": Буданов* признал бесполезность ударов дальнобойными беспилотниками по РФ

Удары дальнобойными беспилотниками вглубь России не помогут Украине выиграть войну. Об этом заявил на конференции в Риге глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, сообщает издание Delfi .

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