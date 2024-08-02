МО: Ракетчики ЮВО и ЦВО отработали снаряжение ракет спецбоеприпасами

Министерство обороны рассказало о том, как проходят учения нестратегических ядерных сил. «Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработал вопросы снаряжения ракет-носителей специальными учебными боеприпасами», — заявили в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии