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МО: Ракетчики ЮВО и ЦВО отработали снаряжение ракет спецбоеприпасами

МО: Ракетчики ЮВО и ЦВО отработали снаряжение ракет спецбоеприпасами

Министерство обороны рассказало о том, как проходят учения нестратегических ядерных сил. «Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработал вопросы снаряжения ракет-носителей специальными учебными боеприпасами», — заявили в ведомстве.

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