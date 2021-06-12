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В рамках гастрольного тура «Я служу России» Алексей Хворостян выступил для военнослужащих и жителей Ульяновского гарнизона

В рамках гастрольного тура «Я служу России» Алексей Хворостян выступил для военнослужащих и жителей Ульяновского гарнизона

Зрителями стали военнослужащие учебного центра войск связи Центрального военного округа, представители воздушно-десантных войск, юнармейцы, кадеты и жители города.

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