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Облак об 1:3 от «Реала»: «У них тоже должно было быть удаление, но судьи решили иначе. Мы уже привыкли»

Ян Облак считает, что судьи принимают решения в пользу «Реала». «Атлетико» уступил в мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании со счетом 1:3.

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