Аукцион, дилеры или вторичка? Где лучше купить авто

Вы собрались купить автомобиль, собрали бюджет, на ваш взгляд вполне себе неплохой. И что дальше? Местные рынки, поддержанные авто "Зеленый угол" во Владивостоке (известный рынок б\у машин)Некоторые отправятся на рынок вторички - за б/у авто.