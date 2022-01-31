Автоверсты

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Аукцион, дилеры или вторичка? Где лучше купить авто

Аукцион, дилеры или вторичка? Где лучше купить авто

Вы собрались купить автомобиль, собрали бюджет, на ваш взгляд вполне себе неплохой. И что дальше? Местные рынки, поддержанные авто "Зеленый угол" во Владивостоке (известный рынок б\у машин)Некоторые отправятся на рынок вторички - за б/у авто.

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