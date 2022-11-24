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Русские морские десанты помогли взять Бердянск. Генерал: ВСУ удалось обмануть

Русские морские десанты помогли взять Бердянск. Генерал: ВСУ удалось обмануть

Стало известно о том, как благодаря морским десантам в начале СВО удалось взять Бердянск.Накануне Дня морской пехоты заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов рассказал о действиях этого рода войск в ходе спецоперации.

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