Русские морские десанты помогли взять Бердянск. Генерал: ВСУ удалось обмануть

Стало известно о том, как благодаря морским десантам в начале СВО удалось взять Бердянск.Накануне Дня морской пехоты заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов рассказал о действиях этого рода войск в ходе спецоперации.