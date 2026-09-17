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Пронедра

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Почему дети участвуют в терактах и не боятся тюрьмы

Почему дети участвуют в терактах и не боятся тюрьмы

Число подростков, вовлеченных в террористическую деятельность, растет. Эксперты объясняют причины этого явления и предлагают пути противодействия.

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