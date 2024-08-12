Никакой необходимости проводить новую волну мобилизации в России из-за ситуации в Курской области нет.
В Госдуме оценили необходимость мобилизации из-за атак ВСУ на Курскую область
Комментарии
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Лариса Кирюхина
На этот раз мобилизовать детей депутатов .сенаторов ,министров .олигархов ,.больших и маленьких чиновников ...
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13 час.
Василий Лыгин
Лучше перебдеть, чем потом пропалывать ягодицы! А ГД надеется на авось! Необходимо вводить военное положение и поднимать народ на борьбу с НАТО!
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13 час.
VG
Vasily Golov
В зоне СВО 50% добровольцев и 50% регулярной армии России.Там противник уже потерял 500 тыс солдат и волна мобилизации.Тут вся надежда на добровольцев.Они не подведут.500 тыс отслуживших по призыву гуляет на гражданке.У них разная категория запаса и резерва.Это наша армия.
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10 час.
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