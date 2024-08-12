В Госдуме оценили необходимость мобилизации из-за атак ВСУ на Курскую область

Лариса Кирюхина На этот раз мобилизовать детей депутатов .сенаторов ,министров .олигархов ,.больших и маленьких чиновников ...

Василий Лыгин Лучше перебдеть, чем потом пропалывать ягодицы! А ГД надеется на авось! Необходимо вводить военное положение и поднимать народ на борьбу с НАТО!