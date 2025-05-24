Сегодня последний школьный звонок прозвенел для 390 девятиклассников и 113 одиннадцатиклассников Новоаннинского района.
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Сегодня последний школьный звонок прозвенел для 390 девятиклассников и 113 одиннадцатиклассников Новоаннинского района.